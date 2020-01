Monopoli, camion si ribalta sulla SS16: conducente in prognosi riservata

Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla SS16, vicino Monopoli, nei pressi del Capitolo. Un camion si è ribaltato, perdendo il carico di alimenti che trasportava, e il conducente è ricoverato in prognosi riservata. Il mezzo ha sfondato il guardrail, e non si conoscono ancora le cause dell'impatto. L'incidente è avvenuto poco prima dell'alba, sulla carreggiata in direzione sud. Sul posto vigili del fuoco e polizia: il traffico è stato intasato per diverso tempo, deviato su un'unica corsia per consentire la rimozione del mezzo.

(foto Luca Turi)