I baresi che danno lustro alla città: ecco i «Nicolini d'oro»

BARI - Assegnati anche ques'anno, durante la tradizionale cerimonia svoltasi nella sala consiliare a Palazzo di Città, i premi del «Nicolino d’Oro 2018», promossa dal Circolo Acli-Dalfino, a sette tra cittadini baresi, enti o associazioni che si sono distinti per il loro impegno in favore della comunità, per valori cristiani o nel promuovere la città di Bari adoperandosi in prima persona per il bene comune e dando lustro alla storia e alla cultura della città di Bari. Quella di quest’anno è stata la 22esima edizione.

Di seguito, l'elenco dei premiati:

· Comitato Fibronit – sezione Sociale

· Giovanni Genchi – sezione Baresità

· Nietta Tempesta – sezione Cultura popolare

· Gianni Antonucci – sezione Giornalismo sportivo

· Famiglia Matarrese – sezione Imprenditoria

· Rachele Ciani – sezione Femminile

· Eredi famiglia Corazza - Memoria