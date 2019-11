Bari, Vigili del Fuoco in sciopero. Emiliano: «Non si parli di loro solo in occasione di tragedie»

«Come voi arrivate quando chiamano i cittadini, quando voi chiamate me, io arrivo». Con queste parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha salutato a Bari i Vigili del Fuoco, oggi mobilitati nelle Prefetture di tutta Italia per uno sciopero generale. Le iniziative messe in campo sono scaturite dalla vertenza unitaria di CGIL, CISL e UIL per rappresentare ai Governi le problematiche che coinvolgono i Vigili del fuoco e il servizio da assicurare alla cittadinanza.

«Ieri sera - ha detto Emiliano - mi hanno chiamato e io sono arrivato come sempre, perché con i Vigili del Fuoco c’è un rapporto fortissimo che dura da tanti anni». Il presidente della Regione ha ascoltato dai rappresentanti della categoria le ragioni dello sciopero: «Innanzitutto - ha spiegato Emiliano - andrebbe ristrutturato tutto il dispositivo della Città metropolitana che non è paragonabile a quello di altri capoluoghi di regione. E poi i Vigili del Fuoco segnalano una trascuratezza nell'acquisizione dei mezzi, nella organizzazione dei servizi. Questi ragazzi fanno i salti mortali anche alle volte con mezzi vecchi, antiquati e, ripeto, senza neanche la copertura INAIL. Tutto questo evidentemente deve finire. Non si può parlare dei Vigili del Fuoco solo in occasioni di tragiche ed eroiche, bisogna parlare anche del quotidiano».

(foto Luca Turi)