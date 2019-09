Bari, finto kalashnikov in vetrina nel negozio di bomboniere: stupore sui social

Aveva esposto un kalashnikov dipinto d'oro nella vetrina del suo negozio di oggettistica del quartiere Libertà di Bari, ma la cosa non è sfuggita all'occhio attento della rete: qualcuno ha immortalato la finta "arma" e l'ha postata sui social, sollevando la polemica. Eppure si tratta solo di un soprammobile, un oggetto d'arredamento che - a quanto si apprende - è molto richiesto soprattutto come bomboniera. Nel dubbio, l'arma è scomparsa dalla vetrina, ma la querelle sul dubbio gusto della scelta dell'oggetto come regalo, rimane.

(foto Luca Turi)