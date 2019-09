Bari, piccoli pazienti del Policlinico piloti delle Frecce Tricolore per un giorno

Ieri, giovedì 12 settembre, giornata indimenticabile per i bambini del Reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, che sono stati ospitati dall’Aeronautica Militare per trascorrere una mattinata in loro compagnia al Centro di Sopravvivenza di Torre a Mare. I piccoli pazienti hanno avuto la possibilità di vivere le sensazioni e le emozioni che provano i piloti durante le loro esibizioni acrobatiche, salendo a bordo del simulatore ludico delle Frecce Tricolori.

Nel corso della mattinata l’Aeronautica Militare ha fornito un contributo di solidarietà all’APLETI (Associazione Pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori nell’infanzia di Bari) per l’acquisto di attrezzature sportive che aiuterà la struttura ospedaliera ad assicurare la realizzazione del progetto A.M.O. (Attività Motoria Ospedaliera) a favore dei bambini ricoverati nel reparto.

A ricevere i piccoli pazienti, il professor Nicola Santoro, direttore responsabile di Oncoematologia pediatrica, i responsabili dell’APLETI, il Generale di Brigata Aerea Paolo Tarantino del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare, che al termine della mattinata ha sottolineato l’importanza di queste iniziative evidenziando come “le attività benefiche del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare di Bari sono orientate a supportare le esigenze prospettate dalle associazioni di volontariato e dal reparto. L’iniziativa rappresenta la condivisione dei sentimenti di solidarietà nei confronti dei piccoli ricoverati e loro famiglie e salda il già profondo e solido legame tra il reparto ospedaliero, le associazioni di volontariato e la Forza Armata".