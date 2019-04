Bari, vandali a scuola: tentativo di incendio, bagni imbrattati con urine e feci

Vandali in azione nella scuola primaria Chiaia di Bari, al quartiere San Paolo. Fogli bruciati che fanno pensare a un tentativo di incendio, bagni imbrattati da urine e feci: le mamme dei piccoli alunni, in protesta davanti al plesso scolastico, hanno deciso di non far entrare i figli per frequentare la lezione.

(foto Luca Turi)