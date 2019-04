Bari, al San Nicola è festa grande per la promozione in Lega Pro

Il Bari ha vinto 2-1 l’ultima gara interna della stagione contro il Rotonda, davanti ad un San Nicola gremito da circa ventimila spettatori per una giornata diventata vera festa per il ritorno tra i professionisti del club. I pugliesi sono passati vantaggio al 7' con Floriano, pari degli ospiti al 25' della ripresa con una rete rocambolesca di Chiavazzo. Il gol partita è stato siglato dal bomber Simeri a 2' dal termine. Al termine della gara è stata consegnata al capitano Brienza e al presidente Luigi De Laurentiis la coppa riservata al club vincitore del campionato. Poi i giocatori hanno festeggiato sotto la curva nord il traguardo raggiunto.

Un curva nord colorata da migliaia di cartoncini bianchi e rossi e una doppia esibizione musicale hanno preceduto il fischio d’inizio della gara di campionato (Girone I, serie D) Bari-Rotonda, festa promozione per i pugliesi tornati tra i professionisti.

Davanti ad un pubblico di quasi 20mila spettatori hanno cantato prima Renato Ciardo (una hit legata all’identità barese) e poi Sabino Bartoli, autore dell’inno del club «Bari grande amore». La gara è iniziata con una decina di minuti di ritardo per garantire la contemporaneità con le altre partite del girone. Sulla balconata della nord è stato esposto uno striscione con questo testo: «Passano gli anni ma la gente ti segue come sempre»

(foto Luca Turi)