Bari. la stazione cambia volto: oggi sopralluogo di Decaro, a ottobre pronto sottopassaggio principale

Sarà completata nel secondo trimestre 2020 la nuova stazione centrale di Bari mentre già ad ottobre 2019 aprirà il sottopassaggio principale, ampliato e dotato di ascensori ad ogni banchina, scale mobili e collegamenti con le altre stazioni, Ferrotramviaria, Ferrovie Sud Est e Fal.

I lavori, iniziati un anno fa e finanziati con circa 12 milioni di euro provenienti per il 90% dal Ministero delle Infrastrutture, riguardano i tre sottopassaggi, quello principale 'giallo' e gli altri due, rosso e verde, che saranno ammodernati, e un edificio su tre piani di 140 metri di lunghezza, con la facciata su via Capruzzi interamente a vetri, che costituirà l’altra porta della stazione di Bari oltre quella storica di piazza Aldo Moro. Il piano terra ospiterà biglietteria, bar e servizi per i viaggiatori, i due piani superiori uffici commerciali. Terminati i lavori della nuova stazione, partiranno quelli di un terminal per i bus extraurbani sulla stessa via Capruzzi, dell’importo di 2,5 milioni di euro, a poche decine di metri dallo scalo ferroviario.



«La stazione di Bari fa parte del circuito 'Grandi stazioni ferroviarie' ed è quindi interessata da questi interventi inseriti nel programma di legge obiettivo che vogliono far diventare Bari un hub intermodale» ha spiegato Silvio Gizzi, amministrazione delegato di Grandi Stazioni Rail, gruppo FS, durante un sopralluogo nel cantiere con il sindaco di Bari, Antonio Decaro. «Da un lato questi lavori daranno dignità all’altra parte della città su via Capruzzi, con un edificio bello anche dal punto di vista architettonico - ha detto il sindaco - e dall’altro lato miglioreranno la mobilità e il collegamento tra le stazioni»

(foto Luca Turi)