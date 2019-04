Bari, auto si ribalta e si schianta sull'A14: 2 morti e un ferito grave

BARI - Incidente sull'autostrada A14: un'auto si ribalta e si schianta nelle vicinanze di Bitonto. Un uomo e una donna di origini albanesi hanno perso la vita, mentre un altro uomo di 43 anni è in gravi condizioni. L'impatto è avvenuto nella notte: secondo una prima ricostruzione, i due viaggiavano a bordo di una Renault Clio in direzione Bari quando, per cause non ancora accertate, l'auto si è ribaltata. Coinvolta anche una Ford Kuga sulla quale viaggiava un poliziotto di 43 anni, soccorso da personale del 118 e condotto al Policlinico di Bari. Niente da fare, invece, per i due occupanti della Clio, deceduti per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale e squadre dei Vigili del Fuoco. L'incidente ha provocato conseguenze sul traffico: per alcune ore l'autostrada è rimasta chiusa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Molfetta. Sono in corso da questa mattina invece i rilievi della polizia stradale per accertare la dinamica dello scontro.