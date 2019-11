Prima al mondo, utilizza Amazon per prenotare visite

Prenio internazionale a NEOVISION, struttura di oculistica complessa che in pochi anni, è diventata punto di riferimento non solo milanese per tutti coloro che hanno a cuore la propria salute e quella dei propri famigliari. Un suo progetto stato a Parigi, nell’ambito del congresso dell’European Society of Cataract & Refractive Surgeons, società scientifica alla prersenza di 9.500 delegati specialisti di 130 Paesi. L’edizione di quest’anno ha registrato la presenza record di oltre i il “Practice Management Innovation Prize” come miglior progetto innovativo n, confermandosi come il congresso di oftalmologia più importante a livello europeo.

Il progetto, ideato da Julien Buratto Ceo di Neovision, è stato premiato per il suo valore innovativo: inaugura un nuovo concetto di assistenza. Prima al mondo Neovision offre la possibilità di accedere ai propri servizi diagnostici attraverso l’acquisto della visita specialistica sulla piattaforma digitale di e- Commerce Amazon. La premiata Neovision nasce nel 2017 creata da Lucio Buratto oculista con un’esperienza di oltre quaranta anni nella ricerca, diagnosi e cura delle malattie dell’occhio; fondatore e direttore scientifico di CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico.

“Per vivere meglio si deve vedere meglio”. Una frase semplice che è stata la filosofia di lavoro che ha portato CAMO ad essere un centro di eccellenza nella diagnosi e chirurgia oculare e che ora è alla base del lavoro di tutti i Centri NEOVISION di Milano. I tre Centri Neovision sono coordinati dalla dottoressa Felicita Norcia che coordina un team di medici oculisti altamente specializzati, infermieri e ortottisti che sono costantemente aggiornati grazie a corsi organizzati da NEOVISION stessa in collaborazione con esperti e strutture sanitarie sia nazionali che estere. Inoltre la esperienza consolidata di CAMO e di chi vi lavora è fonte continua di scambio di conoscenze, informazioni e aggiornamenti tra le due realtà.

Le sale operatorie di via Cartesio a Milano sono utilizzate da entrambe le strutture La strumentazione diagnostica e chirurgica è riconosciuta come d’avanguardia non solo in Italia NEOVISION ha come “mission” il benessere e la cura degli occhi attraverso un approccio di nuova concezione; presentare al paziente un percorso chiaro di diagnosi e cura, valorizzando al massimo l’utilizzo di nuove tecnologie e dei canali social per informarlo e seguirlo nel suo percorso. A fianco della attività diagnostica opera la chirurgia oculare che copre tutte le patologie anche le più complesse. Una speciale attenzione è poi dedicata ai bambini con esperti di oftalmologia pediatrica ai quali ci si può rivolgere per un consulto o per curare l’eventuale patologia prima che peggiori. Gli specialisti di Neovision forniscono in caso di necessità un servizio di diagnosi anche a domicilio.