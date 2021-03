Diritto di famiglia e assegni familiari: il Covid non frena la giustizia

Diritto di famiglia: sostegno al reddito e obblighi tributari. Saranno questi i temi affrontati nel webinar di oggi dalle 15 alle 18 promosso dalla Camera Minorile. L’incontro formativo, approfondirà la disciplina legislativa relativa agli assegni per il nucleo familiare (ANF) nell’ambito dei rapporti tra coniugi separati e divorziati, nonché conviventi di fatto, unioni civili, nubili e celibi e Imu e Tari sulla casa coniugale dopo la separazione e il divorzio.

A fare gli onori di casa in qualità di vice-presidente della Camera Minorile di Brindisi, l’avvocato Giusy Torre che rivolgerà domande calzanti ai relatori Delia Trementini e Luigi Aspromonte. La dottoressa Trementini in qualità di funzionario Inps di Taranto addetta agli ammortizzatori sociali si focalizzerà sugli ANF e il dottor Aspromonte, commercialista dell’Ordine dei Commercialisti di Brindisi, sull’obbligo tributario dell’Imu e della Tari ricadente sulla casa coniugale in conseguenza della frattura familiare.

La formazione non si arrende al Covid e la Camera Minorile, in questo momento di contingentamento sociale, ha trasformato gli incontri in presenza in webinar specialistici in materia di diritto di famiglia e minori. La scorsa settimana il primo sugli strumenti processuali a difesa delle vittime di violenza domestica. Quello di oggi è un team tutto sampancraziese partendo dalla vice-presidente Giusy Torre, proseguendo con i due relatori e il supporto tecnico garantito da Giovanni Pellegrino. Dalla stima reciproca di alcuni amici all’opportunità di offrire una consulenza “finalizzata ad instaurare e migliorare un rapporto tra i professionisti che si interfacciano in un settore così delicato e l’istituto INPS di cui ci pregiamo della collaborazione”. Tanto ha sottolineato l’avvocato Torre che invita a seguire l’evento inviando email di prenotazione a segreteria@cameraminorilebrindisi.it .