I podcast della Gazzetta e Italia Foodball Club: puntata 4

Italia Foodball Club torna a giocare con La Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco la quarta puntata della nuova stagione dei podcast di Vito Romaniello sul nostro canale Spotify e online.

ANTONINO IMBORGIA E LA SERIE B CONQUISTATA A MATERA

Il diciannovenne palermitano Antonino Imborgia, atterra in Puglia e viene accompagnato in Basilicata nell’estate del 1977. È uno dei primi rinforzi del Matera che al termine della stagione 1978-79 conquista per la prima volta la Serie B. In una zona di confine, dove la cucina mette insieme il gusto di due regioni.