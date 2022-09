POTENZA - La Regione Basilicata in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno divulgherà anche sul canale Spotify della Gazzetta e sul sito del quotidiano pugliese e lucano, una serie di podcast che raccontano le informazioni e le curiosità della Basilicata per tutti gli utenti che vogliono essere sempre aggiornati sulla propria regione di provenienza, ma purtroppo vivono lontani da casa.

Telefonia: La SG di Melfi è seconda solo a Samsung

Azienda lucana leader nella distribuzione di prodotti elettronici di alto consumo.

Ha sede operativa a Melfi la seconda azienda per fatturato, in Italia, nel settore della distribuzione di prodotti di telefonia. Prima di lei in classifica soltanto Samsung Italia. Quando è nata, nel 2007, erano in quattro, oggi, a distanza di 15 anni, è un gruppo consolidato con 250 dipendenti. Di chi stiamo parlando?

Della SG Spa, azienda leader nella distribuzione di prodotti elettronici di largo consumo. La SG si dedica inizialmente alla commercializzazione territoriale di prodotti Telecom Italia ma i significativi risultati che riesce a raggiungere in pochi anni, la proiettano tra i maggiori players della distribuzione moderna nel settore ed è il principale partner nazionale di grandi brand quali Xiaomi, Lg, Apple, Oppo e Huawei.

Ha sede legale a Milano, commerciale a Bari, operativa a Melfi ed è presente in Europa, America, Africa e Asia. Dietro questa grande realtà c’è Antonio Liseno, un imprenditore affermato originario di Lavello.