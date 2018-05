TARANTO - Sarebbero sei gli indagati per la morte di Angelo Raffaele Fuggiano, il dipendente della Ferplast, azienda dell’appalto Ilva, morto giovedì mattina mentre stava eseguendo un intervento manutentivo allo scaricatore Dm6 di proprietà dell’azienda siderurgica e installato al quarto sporgente del porto di Taranto affidato da decenni in uso esclusivo all’Ilva.

Gli ispettori dello Spesal, gli agenti della Capitaneria di Porto e i tecnici del vigili del fuoco hanno ormai concluso la prima parte del lavoro investigativo loro delegato dal procuratore capo Carlo Maria Capristo e dai sostituti Filomena DI Tursi e Maria Grazia Anastasia. L’inchiesta è stata aperta per concorso in omicidio colposo, violazione della legge del 1999 che disciplina la sicurezza nell'espletamento delle operazioni portuali, violazioni al testo unico sulla sicurezza sul lavoro e la legge 231 del 2001 che invece riguarda la responsabilità amministrativa delle imprese.

L’attenzione degli investigatori si sarebbe rivolta a 4 tra proprietari e tecnici della Ferplast e due dirigenti dell’Ilva. Ai sei nelle prossime ore sarà notificato l’avviso riguardante il giorno (probabilmente lunedì 21 maggio) dell’affidamento al medico legale Marcello Chironi del compito di effettuare l’autopsia sul corpo del povero operaio. Un atto dovuto per accertare le cause della morte (da un primo esame sarebbe stata letale la frustata alla schiena subita da Fuggiano ad opera del grande cavo d’acciaio che doveva essere sostituito) e mettere gli indagati nelle condizioni di partecipare all’accertamento tecnico irripetibile con propri consulenti. La Ferplast è difesa dall’avvocato Michele Sorgente di Bari mentre l’Ilva è rappresentata dall’avvocato Angelo Loreto.

L’incidente mortale verificatosi l’altra mattina ha riproposto il tema della sicurezza sui posti di lavoro - tema sul quale ieri sono intervenuti con una nota a sostegno dei sindacati anche Fnsi e Assostampa - che la necessità di assicurare all’Ilva una proprietà certa e un futuro stabile.

La Uilm, primo sindacato in acciaieria, ha inviato ieri una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella denunciando che «una fabbrica non più in grado di garantire il diritto alla salute e all’occupazione e, soprattutto l’incolumità della vita di chi ci lavora, per quanto ci riguarda è una fabbrica che non ha più ragione di esistere». La vertenza Ilva sarà sicuramente la prima grana per il nuovo governo e indicazioni in tal senso potrebbero arrivare dal tavolo convocato dal Movimento 5 Stelle per lunedì prossimo alle ore 10 nel Centro Congressi della Camera di Commercio di Taranto da portavoce nazionali, regionali e locali del movimento con l’invito a partecipare rivolto a Fim, Fiom, Uilm, Usb, Flmu Cub e Ugl, invito subito raccolto dalle organizzazioni sindacali. Già nei giorni scorsi i parlamentari tarantini del Movimento Cinque Stelle avevano manifestato l’intenzione di confrontarsi con le organizzazioni sindacali dopo la sospensione della trattativa al Mise per la cessione dell’azienda alla cordata Am InvestCo. All’incontro parteciperanno i parlamentari Gianpaolo Cassese, Laura Castelli, Rosalba De Giorgi, Alessandra Ermellino, Lorenzo Fioramonti, Mario Turco e Giovanni Vianello, i consiglieri regionali Marco Galante e Antonella Laricchia e i consiglieri comunali Massimo Battista, e Francesco Nevoli.