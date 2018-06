Presto nomina a Corte Suprema Usa

WASHINGTON, 30 GIU - Donald Trump fissa la data: il prossimo 9 luglio annuncerà la sua scelta per sostituire alla Corte suprema il giudice 81enne Anthony Kennedy che nei giorni scorsi ha comunicato il suo ritiro. Trump ha già ridotto a 5 la lista dei papabili, fra i nomi presi in considerazione ci sono anche due donne. E già in queste ore il presidente Usa potrebbe incontrare di persona un paio di possibili candidati, nel golf club di sua proprietà a Bedminister, in New Jersey, dove sta trascorrendo il weekend. Trump è determinato a chiudere la partita al più presto, prima della sua partenza per l'Europa, fra la visita nel Regno Unito, il vertice Nato a Bruxelles e il faccia a faccia con Putin. Lo conferma via Twitter: "Faro' la mia scelta il primo lunedì dopo la festa del 4 luglio, il 9 luglio!". Vuole cosi' avviare con rapidità l'iter che si concluderà con l'approvazione della nomina da parte del Senato, assicurandosi che arrivi in aula prima delle elezioni di midterm il prossimo novembre.