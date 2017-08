L. Bilancio: Rosato, dopo ok la legislatura è finita

ROMA, 4 AGO - La legge di bilancio "per noi è l'ultimo provvedimento significativo che il Parlamento deve approvare". Il presidente del gruppo Pd alla Camera Ettore Rosato, in un'intervista all'ANSA, indica il timing della legislatura. "Senza entrare nelle prerogative del presidente della Repubblica - sostiene Rosato - ma ricordando il lungo dibattito che ha accompagnato il no al voto anticipato, penso che dopo il via libera alla legge di bilancio la legislatura sia ragionevolmente finita".