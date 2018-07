Bari, Giancaspro oggi lascia: trattativa ancora poco chiara. Alle 18 game over

BARI - Corsa contro il tempo per evitare il fallimento del Bari calcio, ma ancora la situazione non è limpida. Il presidente del club biancorosso, Cosmo Giancaspro, ha rassegnato le dimissioni, anzi ha annunciato che lo farà nel pomeriggio. La comunicazione è stata formalizzata con una pec inviata in mattinata, l'ennesima di una serie di giornate convulse che hanno visto il sindaco di Bari, Decaro, fare da mediatore tra le parti invitando a tenere i neri saldi.

I due potenziali nuovi soci, l'imprenditore di Rho Andrea Radrizzani proprietario del Leeds United e l'ingegnere barese Ferdinando Napoli, patron di Edilportale, pronti a ricapitalizzare con 3 milioni di euro l'inotato pari al poco meno del 70% del pacchetto di proprietà, avevano chiesto le dimissioni dell'imprenditore molfettese. Quest'ultimo, a sua volta, ha annunciato di aver convocato nel pomeriggio a Roma una assemblea totalitaria al termine della quale, dopo aver verificato la regolarità del bonifico e del resto della documentazione richiesta dalla Covisoc, procederà alle dimissioni sue e dell'interno cda per consentire l'ingresso della nuova compagine societaria. Giancaspro, tuttavia, resterebbe nell'azionariato con una maggioranza intorno al 30%.

Il Bari ha tempo fino alle 18 per ricapitalizzare e per presentare entro un'ora successiva il ricorso alla Covisoc contro la mancata iscrizione in B (qualora avvenisse il prossimo campionato partirebbe con 6-8 punti di penalizzazione), dopo sarà game over e il club sarà condannato al fallimento e alla ripartenza dalla serie D.