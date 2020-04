Covid 19, la natura si riprende i suoi spazi: così i delfini giocano nel mare di Taranto

TARANTO - Gli animali circolano liberi per le città? Ecco cosa sta succedendo in Italia e in particolare in Puglia. Il web ormai è inondato da immagini in cui la natura, complice la quarantena da Covid 19, si riprende i propri spazi. Un esempio? A Taranto una coppia di delfini è stata ripresa mentre gioca spensierata nelle acque del Mar Piccolo. Un momento raro e unico immortalato direttamente da un balcone che si affaccia sulla riva ionica. E mentre gli uomini sono costretti a chiudersi in casa, Madre Natura si purifica dall'inquinamento e gli animali si godono le città deserte. E così spuntano cervi, orsi, conigli, cinghiali, papere con figli al seguito: da Nord a Sud dello Stivale, il mondo animale guadagna la libertà. Scene straordinarie che dovrebbero far riflettere: alla fine questo pianeta non è soltanto il nostro.