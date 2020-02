Taranto, chiazza schiumosa nel Mar Grande: morti pesci e gabbiani

TARANTO - Un gabbiano e pesci morti che galleggiano in una schiuma rossa melmosa in mar Grande, a Taranto, davanti al molo polisettoriale. Il video choc girato da un pescatore è stato rilanciato su Facebook dal consigliere comunale ed operaio dell’Ilva in As Massimo Battista e ha ottenuto centinaia di condivisioni.

«Ho prontamente allertato la Capitaneria di porto - sottolinea Battista - affinchè intervenga quanto prima. Impossibile, però, non fare una riflessione: grazie alla complicità dello Stato italiano, il nostro mare, la nostra salute è in ginocchio». Altri cittadini e ambientalisti mettono in relazione l’espandersi della chiazza con gli scarichi di natura industriale. «E' in corso una operazione anti-inquinamento - osserva Luciano Manna del sito VeraLeaks - che però non fa altro che buttare acqua di mare sulla sostanza per appesantirla e farla scendere sul fondale. Assurdo che non esista una procedura adeguata e per questo chiederemo conto anche all’Autorità portuale. Continuiamo a mangiare pesce contaminato. Domani ci recheremo in Procura con i video registrati».