Us Lecce, visite mediche per Olivieri

Lecce - Il calciatore Marco Olivieri sta sostenendo, questa mattina, le visite mediche di rito presso il Centro BioLab di Cutrofiano. Esterno offensivo, classe '99 di proprietà della Juventus, la scorsa stagione ha giocato nell’Empoli. Olivieri sottoscriverà il contratto che lo legherà alla squadra giallorossa per la prossima stagione. Giunge nel Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto: in caso di promozione scatterà automaticamente l'obbligo di acquisizione del calciatore.

Intanto è in dirittura d’arrivo la trattativa per portare in giallorosso Alexis Blin, centrocampista centrale francese dell’Amiens, classe '96.