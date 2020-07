Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic: workout personalizzati VIDEO

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic annunciano sui social la loro app di allenamento, la Buddyfit: workout personalizzati e lezioni live.

Diletta Leotta su Instagram scrive: «Con @buddyfit_it anche chi come me è sempre in viaggio, può finalmente avere un personal trainer sempre a disposizione. Workout personalizzati e lezioni live, insomma tutto quello che mi serve per tenermi in forma. E voi cosa aspettate, scaricate @buddyfit_it altrimenti lo dico ad Ibra!».

Ed ecco invece cosa scrive Zlatan Ibrahimovic sempre su Instagram: «Train like a God. Scarica @Buddyfit_it e inizia ad allenarti con i migliori personal trainer. Forse potrai arrivare al mio livello!».