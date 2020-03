L'allenamento sexy di Diletta Leotta: a casa look mozzafiato

Diletta Leotta, presentatrice di Dazn, rigorosamente a casa per le disposizioni per l'emergenza Coronavirus Covid-19, ha postato su Instagram un video del suo allenamento casalingo per tenersi in forma senza andare in palestra. Diletta Leotta affronta gli esercizi con un look decisamente mozzafiato e super sexy (video Instagram - @dilettaleotta)