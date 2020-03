Diletta Leotta sexy in montagna: gambe nude davanti caminetto

Diletta Leotta è sexy anche in montagna. La conduttrice di Dazn si è presa qualche giornata di vacanza sulla neve e ha condiviso i suoi momenti di relax con i suoi follower. Monte Bianco, gambe nude davanti al caminetto acceso.

Diletta Leotta ha postato la sua vacanza in montagna, il primo giorno sulla neve. In alcune foto equipaggiata per sciare con una tuta aderentissima che mette in evidenza il décolleté.

Diletta Leotta si è concessa una pausa relax sul Monte Bianco insieme a Daniele Scardina. Il pugile, che vive a Miami, è in Italia e ne approfitta per stare solo con la sua sexy fidanzata (video Instagram).