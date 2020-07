Vasco Rossi e la sua messa rock VIDEO

Vasco Rossi su Instagram: «Ero a Zocca un inverno durante l'università studiavo, mi annoiavo molto e ho deciso di scrivere una messa rock!

La messa rock? Tu, Vasco Rossi, la rockstar maledetta?!

"Infatti quando ho iniziato la carriera di rocker mi son detto: “Beh, questa però non la raccontiamo troppo in girò ! Mi sembrava un po’ in contrasto…".

E insomma cosa è successo?

Siccome mi annoiavo molto mi era venuta questa idea e così vado dal prete e gli dico: "Scusi, se faccio la messa rock cosa ne dice?". E lui: "Come una messa rock?", "Sì, con le chitarre". "Ma sì, va bene, fate pure". E io: "Mi può dire quando si devono fare le canzoni? Tipo all' Offertorio e così via. Lui mi spiega tutto. E io ancora: "Ma per i testi?", "Boh, guarda un po' di canzoni sacre, poi fai quello che vuoi". Così sono tornato a casa e mi sono divertito come un matto a inventare un po' di canzoni. Poi c'erano queste tre ragazzine del coro di ZoccaVolevo dividerle a seconda delle voci ma loro invece volevano assolutamente stare insieme: la Giovanna, la Nadia, che sarebbe diventata la moglie di Fini ( Floriano, il manager di Vasco, ndr ) e un'altra. Erano le più giovani e carine del paese". Poi c'erano le belle veterane la Mirella la Carlina e la Tosca sulle quali potevo contare per la loro bravura e le loro voci potenti».