Ginevra, sorella di Elettra Lamborghini, canta At Last VIDEO

La sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra Lamborghini, sempre più attiva sui social. Ed eccola nel video in versione cantante che si esibisce sulle note di «At Last» dell'indimenticabile Etta James (video Instagram - @ginevra.lamborghini).

Etta James, cantante statunitense di jazz, blues, rhythm and blues e gospel, è stata vincitrice di cinque Grammy Award e di diciassette Blues Music Awards. Inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1993, nella Blues Hall of Fame nel 2001 e nella Grammy Hall of Fame sia nel 1999 per il brano At Last che nel 2008 per il brano The Wallflower. Vinse il Grammy Award alla carriera nel 2003. È conosciuta per aver lanciato At Last, composizione che è stata inserita in film, trasmissioni televisive, spot pubblicitari e pagine web in streaming service e reinterpretata da artiste come Céline Dion, Christina Aguilera e Beyoncé.