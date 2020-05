Belen Rodriguez, la sua verità in un video Instagram

La showgirl Belen Rodriguez, nel suo ultimo filmato, si sfoga e racconta la sua verità su quanto viene scritto su Internet in queste ultime ore circa la sua relazione con Stefano De Martino e il casuale incontro con Andrea Iannone avvenuto in un ristorante a Milano in cui era andata in compagnia del fratello Jeremias.

Belen Rodriguez: «Vi lascio queste mie parole. Mi sono rotta le p***e! Questo è un momento difficile per me. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più... Le m*******e io non le dico... Non scrivete c*****e altrimenti poi succede che io racconto la verità dall'altra parte».

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono conosciuti grazie a Jeremias, il piccolo di casa Rodriguez, diversi anni fa. Poi nella vita di Andrea Iannone è andata via Belen Rodriguez ed è arrivata Giulia De Lellis (ma quella storia è finita).

Ricordiamo che Stefano De Martino, dopo essere stato il compagno della cantante Emma Marrone, nel 2012 si è fidanzato con Belen Rodriguez con cui si sposa il 20 settembre 2013. I due si separano nel 2015 per poi tornare insieme nel 2019. La coppia ha un figlio Santiago nato dalla loro relazione il 9 aprile 2013 (video Instagram - @belenrodriguezreal).