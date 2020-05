Gianluigi Nuzzi: «Cose mai viste in Turchia». Bella Ciao come La Casa di Carta

Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore tv della trasmissione «Quarto Grado» in onda ogni venerdì su Rete 4 (Mediaset), pubblica sui social un video: «Cose mai viste in Turchia». Dai minareti delle moschee le note di Bella Ciao. Come in La Casa di Carta.

Ecco cosa scrive Gianluigi Nuzzi a corredo del video: «Cos’è mai viste in TURCHIA....Dai minareti delle moschee di Smirne le note di Bella Ciao. Inspiegabile» (video Instagram - gianluigi.nuzzi).