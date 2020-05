Ema Kovac, Madre Natura di Ciao Darwin 8 VIDEO

Ecco l'ultimo video social di Ema Kovac, la bellissima e sensuale Madre Natura di Ciao Darwin 8: «Di fronte al mare, la felicità è un'idea semplice».

Nella replica della puntata di Ciao Darwin, in prima serata su Canale 5 sabato 16 maggio 2020, rivedremo Ema Kovac in qualità di Madre Natura.

Ema Kovac, 27 anni, è nata in Croazia nel 1992. L'ex Madre Natura di Ciao Darwin è appassionata di moda e viaggi e quattro anni fa si è trasferita in Italia, a Milano, laureandosi in Business & Management all'Università Cattolica. Ha sfilato per brand importanti come Versace, Just Cavalli e Guess (video Instagram - @kovac_ema).