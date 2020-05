Me contro Te, Elettra Lamborghini lezione twerk a Lui e Sofi

Era il 23 dicembre 2018, quando il Coronavirus Covid-19 non era entrato nelle nostre vite causando una pandemia che sta generando migliaia di vittime e costringendo alla quarantena forzata, e la Twerking Queen Elettra Lamborghini fece il suo ingresso nella casa dei «Me contro Te» per una divertente lezione di twerk a Luì e Sofì.

Il video fece 11.596.336 visualizzazioni e lo abbiamo riproposto per condividere un momento spensierato con protagonisti Elettra Lamborghini e Luì e Sofì dei «Me contro Te», coppia di youtuber molto amata e seguita dai più piccoli.

I «Me contro Te» sono composti da Luigi Calagna in arte Luì, nato a Palermo il 6 dicembre 1992), e Sofia Scalia in arte Sofì, nata a Palermo il 14 maggio 1997. Hanno aperto il loro primo canale YouTube nel 2014. Nel 2017 sono protagonisti della serie televisiva Like Me in onda su Disney Channel e nel 2018 pubblicano il primo libro «Divertiti con Luì e Sofì». Nel 2019 pubblicano il secondo libro «Entra nel mondo di Luì e Sofì», primo nella classifica vendite. Conducono il game show per bambini Disney Challenge Show - Me contro Te. Pubblicano un terzo libro «Le fantafiabe di Luì e Sofì». Il 17 gennaio 2020 esce al cinema il film «Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S». A febbraio 2020 pubblicano per Warner Music il loro primo album intitolato «Il Fantadisco dei Me contro Te», certificato prima disco d'oro e poi di platino.

Elettra Lamborghini, personaggio televisivo e cantante italiana, è nata il 17 maggio 1994 a Bologna. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini fondatore dell'omonima azienda, Elettra Lamborghini inizia la sua carriera nelle discoteche della Lombardia, arrivando nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night. Partecipa a diversi programmi fuori Italia. Nel 2017 collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX e nel 2018 partecipa ai Wind Music Awards 2018 e pubblica il suo primo singolo da solista «Pem Pem» ricevendo due dischi di platino. Nel 2019 svolge il ruolo di coach in The Voice of Italy. Sempre nel 2019 il suo primo album in studio Twerking Queen. Nel febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare) piazzandosi al 21º posto, ma da lì si consacra al successo degli ultimi mesi (video Youtube - Me contro Te).