Gianluigi Nuzzi, Maurizia Paradiso sbrocca e mostra sedere ad anziana signora

Maurizia Paradiso immortalata mentre, fuori da un supermercato a Milano, litiga e inveisce contro un'anziana signora perché le ha detto che non avrebbe dovuto parcheggiare nel posto riservato agli invalidi senza l'apposito tagliando. La scena in un video girato da Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore tv della trasmissione «Quarto Grado» in onda ogni venerdì su Rete 4 (Mediaset).

Ecco casa scrive Gianluigi Nuzzi nel video pubblicato su Instagram: «Maurizia Paradiso sbrocca e mostra il sedere - Milano, diverbio in strada fra il trans Maurizia Paradiso, già condannata a febbraio a tre anni di reclusione per aver pestato il socio in affari. Qui la lite scoppia subito:l’ex porno attrice sbrocca dopo le proteste di una anziana signora perché Paradiso occupa con l’auto un posto riservato agli handicappati. Ne nasce un diverbio che scivola presto nella volgarità assoluta contro la signora anziana. La cosa che i sorprende è il silenzio assoluto della gente in coda fuori al supermercato. Nessuno prende le difese della donna» (video Instagram - @gianluigi.nuzzi).