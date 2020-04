Coronavirus, Laura Pausini: Covid 19, appello Governo italiano

Dopo Tiziano Ferro, anche Laura Pausini scende in campo con un appello sul tema Coronavirus per ribadire la necessità di avere delle riposte dal Governo italiano per i lavoratori dello spettacolo a seguito dell'emergenza Covid 19.

«Appello al Governo Italiano - Ogni cosa ha il suo tempo ed oggi è ancora il tempo del dolore per chi non c'è più, delle cure ai malati e del sostegno economico, morale e organizzativo da chiedere a gran voce per tutti gli operatori sanitari che sono in prima linea e questa senza dubbio è la priorità. Domani però, nel rispetto di tutti, dovremo ripartire e non possiamo permetterci di dimenticare qualcuno - scrive Laura Pausini in un lungo post su Instagram sul tema Cororavirus -. Stiamo parlando di tutti i musicisti, gli autori, i dj, i ballerini, gli operai, i tecnici, i lavoratori specializzati, i professionisti di ogni settore dello spettacolo, i lavoratori senza cassa integrazione, i lavoratori occasionali, tutte le maestranze che lavorano nel mondo della musica e dell’intrattenimento. Di loro, della loro angoscia e del loro disagio economico si parla pochissimo», prosegue la cantante circa emergenza Covid 19 rivolgendosi al Governo italiano.

Laura Pausini chiede al Governo italiano, che si appresta a definire la Fase 2 «ma non leggiamo mai di cosa accadrà ai lavoratori del mondo dell’intrattenimento», di sapere «quando potranno tornare a lavorare?» e lancia un appello per far sì che «a tutti i lavoratori del settore, per tutta la fase di emergenza - Coronavirus - venga assicurato un trattamento economico e previdenziale dignitoso; che sulla falsariga di quanto già fatto in altre nazioni, si definisca il futuro dei prossimi eventi rispettando e garantendo i diritti di tutti; che il Governo ascolti le varie associazioni di categoria coinvolte e possa offrire all’intero settore un’ipotesi realistica dei tempi in cui poter tornare a lavorare, in condizioni di sicurezza, per i lavoratori e per il pubblico», conclude la cantante in questo appello sulla pandemia Covid 19 (video Instagram - @laurapausini).