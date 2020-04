La Casa di Carta, gaffe sul set: sketch comico Lisbona Professore

Nel video pubblicato su Instagram, Itziar Ituño e Álvaro Morte rispettivamente Lisbona e il Professore in «La Casa di Carta» (Netflix), mentre riprendono alcune scene della terza stagione, con Lei che fa una gaffe sul ed esclama: «Mierda!» con successiva caduta improvvisa del tablet e risata generale che ne fanno uno sketch comico e divertente.

Nella terza stagione de «La Casa di Carta» uno dei membri della banda è stato catturato: Rio (Miguel Herrán). Tokyo, che si trovava su un'isola con lui riesce a fuggire e a riabbracciare il Professore in Thailandia. L’unico modo per salvare Rio è riunire la banda per organizzare un nuovo colpo, il più grande mai realizzato: quello alla Banca di Spagna e fondere tutto l'oro presente nel bunker. Nella stagione 4 prosegue il colpo alla Banca di Spagna: come andrà a finire per i protagonisti de «La Casa di Carta»? Per scoprirlo non resta che guardare la serie su Netflix.

Itziar Ituño è un'attrice e cantante spagnola nata a Basauri il 18 giugno 1974 che ha raggiunto la fama internazionale nel 2017 con il ruolo dell'ispettrice Raquel Murillo prima e di Lisbona dopo entrando a far parte della banda del Professore, i due si innamorano, nella serie televisiva «La Casa di Carta» diffusa in tutto il mondo dal colosso Netflix e premiata con un International Emmy Award.

Álvaro Morte è un attore spagnolo nato a Algeciras nel 23 febbraio 1975. Ha lavorato in Finlandia come professore ed esperto di Shakespeare e del teatro. Nel 2012 ha fondato la compagnia teatrale 300 Pistolas. È noto per i suoi ruoli nelle serie televisive come per Lucas Moliner ne «Il segreto» e soprattutto Sergio «il Professore» ne «La Casa di Carta» prodotta da Netflix (video Instagram - @itziarituno).