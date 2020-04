La Casa di Carta, Lisbona guarita Coronavirus. Sketch col Professore

L'attrice Itziar Ituño, ispettore Murillo nelle prime due stagioni e poi Listona nella banda e compagna del Professore nella serie di successo «La Casa di Carta» di produzione Netflix, è finalmente guarita dal Coronavirus e attacca le autorità spagnole: «Per far funzionare l'economia le persone sono state gettate in pasto ai leoni».

Dopo quasi un mese dalla positività al Coronavirus, Itziar Ituño è stata intervistata dalla radio argentina Radio Ciudad in cui ha testimoniato la sua esperienza: «La realtà non viene raccontata correttamente, questa non è un'influenza comune e le misure sono state prese in ritardo».

Fu la stessa attrice spagnola il 18 marzo 2020 ad annunciare di aver contratto il Coronavirus tramite un post sul suo profilo Instagram: «Ciao a tutti! È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. È coronavirus. Il mio caso è lieve e sto bene ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prendetela alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di prendere il vaccino della responsabilità del bene comune. È un momento di solitudine e generosità! State a casa e proteggete gli altri. Ora ho 15 giorni di quarantena e poi si vedrà. Abbiate cura di voi».

Itziar Ituño, prima ispettore Murillo e poi Listona in «La Casa di Carta» (Netflix), ieri 17 aprile 2020 pubblica sempre su Instagram una sua foto con la mascherina dopo aver saputo della guarigione dal Coronovirus: «Questa maschera non protegge al 100% ma è l'unica che ho. Non ci sono maschere per tutti e ora sono essenziali. Indossa la tua! Se non ce l'hai? Falla. O non hai immaginazione?».

Nell'intervista alla radio argentina Radio Ciudad, Itziar Ituño ha parlato dei sintomi e del fatto che è stata male sino a essere ricoverata otto giorni in ospedale, con dolori alla testa, muscoli, cistite, perdita del gusto e dell'olfatto. L'attrice, una delle protagoniste in «La Casa di Carta», ha attaccato le autorità spagnole e il modo in cui è stata gestita la pandemia Coronavirus: «Le persone sono state costrette ad andare al lavoro quando in Italia c'erano già parecchi morti. Non mi sembra possibile che per far funzionare l'economia le persone siano state gettate in pasto ai leoni. Si sono resiconto in ritardo che dovevano fermarsi completamente e di conseguenza c'è stato un altissimo numero di vittime».

Itziar Ituño è un'attrice e cantante spagnola nata a Basauri il 18 giugno 1974. Il suo primo lavoro in televisione è stato il film «Agur Olentzero» nel 1997. Nel 2002 ha iniziato a lavorare alla serie Goenkale. Comincia a farsi conoscere ancora di più per i suoi ruoli nei film «Loreak» e «Igelak» del 2015 e 2016. Raggiunge la fama internazionale nel 2017 con il ruolo dell'ispettrice Raquel Murillo / Lisbona nella serie televisiva «La Casa di Carta» diffusa in tutto il mondo dal colosso Netflix e premiata con un International Emmy Award. Unisce il suo lavoro nel cinema, televisione e teatro con la sua altra passione, la musica, essendo cantante in tre gruppi: Dangiliske, EZ3 e Ingot. Nel luglio del 2019 partecipa alla nona edizione del Social World Film Festival di Vico Equense, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale.

Nel video pubblicato sempre sul suo profilo Instagram, Itziar Ituño e Álvaro Morte rispettivamente Lisbona e il Professore in «La Casa di Carta» (Netflix), mentre riprendono alcune scene della terza stagione, con lei che fa un errore ed esclama: «Mierda!» con successiva caduta comica del tablet e risata generale che ne fanno uno sketch divertente (@itziarituno).