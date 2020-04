Tommaso Paradiso, ex Thegiornalisti, nuovo singolo: Ma lo vuoi capire?

Tommaso Paradiso, ex Thegiornalisti, torna con un nuovo singolo intitolato «Ma lo vuoi capire?» (Island Records). Il brano, scritto dallo stesso Paradiso con Dario Faini (Dardust) che lo produce anche, esce il 17 aprile 2020 e racconta quanto l'assenza della persona amata renda la vita senza senso.

«Ma lo vuoi capire?» è il terzo singolo della carriera solista di Tommaso Paradiso, dopo l’addio ai Thegiornalisti. Prima erano usciti «I nostri anni» e «Non avere paura», brano apripista del nuovo progetto del cantautore.

Dal 6 aprile 2020 è disponibile in digitale un’inedita versione acustica di «Non avere paura» di Tommaso Paradiso, che inaugura il progetto musicale «ISLAND PRESENTS», nato da Island Records per regalare nuovi brani al pubblico in questo particolare periodo (video Youtube - Tommaso Paradiso).