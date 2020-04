Coronavirus, Diletta Leotta per Catania aiuta Catania

Diletta Leotta lancia un messaggio per la raccolta fondi «Catania aiuta Catania» per l'emergenza Coronavirus: «Vicina alla mia terra, alla mia città e a alle persone che si trovano nella difficoltà oggettiva di non poter provvedere al sostentamento delle proprie famiglie, aggravato oggi dall'emergenza Coronavirus #mettiamociilcuore».

Tra le personalità che stanno sostenendo l'iniziativa di solidarietà per l'emergenza Coronavirus anche l’ex centravanti del Catania Maxi Lopez e la conduttrice televisiva Diletta Leotta, che ha diffuso un messaggio social per sostenere le causa benefica della città etnea.

La raccolta fondi, sostenuta anche da Diletta Leotta, è stata lanciata dal sindaco Salvo Pogliese e dal Comune di Catania, per sostenere le famiglie in difficoltà economica per l'emergenza Coronavirus ed è attiva sulla piattaforma di crowfounding: gofundme.com/f/catania-aiuta-catania.

E' possibile sostenere la campagna #Catania aiuta Catania anche con un bonifico bancario. L’Iban è IT43D0200816917000105890235, la causale: Catania salva Catania (facoltativo aggiungere cognome e nome o denominazione donatore), intestato a Comune di Catania (video Instagram - @dilettaleotta).