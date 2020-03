Diletta Leotta sexy prepara la carbonara... sono enormi

Diletta Leotta sta osservando rigorosamente le direttive del Governo restando in casa per l'emergenza Coronavirus. La bellissima e sexy conduttrice e showgirl prova a cimentarsi in cucina, preparando la famosa carbonara con delle enormi uova d'oca. Diletta Leotta, in maglietta e shorts, ha un problema quando tenta di rompere le gigantesche uova (video Instagram - @dilettaleotta).