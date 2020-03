Covid-19, Nicola Porro: «Come ho curato il Coronavirus»

Il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro ha pubblicato un video in cui spiega la sua esperienza personale con il Covid-19, quali fossero i sintomi e come ha curato il Coronavirus.

Nel suo video tutorial sul Covid-19, Nicola Porro precisa che «Negli ultimi giorni tantissimi di voi mi hanno scritto e chiesto quali fossero i sintomi del Coronavirus e soprattutto quali "strumenti" ho adottato per curarlo. In questo video vi racconto la mia esperienza personale. Ci tengo a precisare che le mie non sono assolutamente indicazioni mediche».

Ricordiamo che il giornalista Nicola Porro, conduttore del programma di Retequattro «Quarta Repubblica», lunedì 9 marzo 2020 è risultato positivo al test Coronavirus Covid-19 con la conseguente decisione di Mediaset di sospendere il programma per cautela sanitaria e invitando tutti i professionisti della redazione di «Quarta Repubblica» a restare in isolamento domiciliare (video Youtube - @Nicola Porro).