Coronavirus, Belen Rodriguez forma perfetta combatte quarantena

Belen Rodriguez, fisico mozzafiato e forma perfetta, si allena in casa per combattere il Coronavirus e la monotonia della quarantena causata dalla pandemia per il Covid-19.

Infatti, Belen Rodriguez ha condiviso il video su Instagram così tutti possiamo fare insieme a lei sedute di fitness utilizzando gli oggetti comunemente presenti in casa, trasformandoli in attrezzi ginnici, come ad esempio le bottiglie d’acqua.

Con una mise davvero super, Belen Rodriguez mette in evidenza le sue forme esplosive. Top corto e leggins aderenti per la showgirl argentina che tra un esercizio e l’altro, si lascia andare anche a un balletto imperdibile davanti alla telecamera con movimenti sinuosi.

Belen Rodriguez, a proposito dello stare a casa per il Coronavirus, scrive: «Se qualcuno di voi sta impazzendo e ha voglia di allenarsi... venite con me. Vi serve una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo, una sedia e un tappetino». Poi musica a palla e via con l'allenamento (video Instagram - @belenrodriguezreal).