Cane a spasso sul raccordo autostradale vicino Tito: salvato dalla Polizia

POTENZA - Un cucciolo di cane che andava a spasso sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano è stato salvato dalla polizia vicino lo svincolo per Tito. Diverse segnalazioni hanno allertato la sala operativa per il rischio incidente a causa del grosso animale presente sulla carreggiata, ma grazie all'intervento della volante, gli agenti sono riusciti a intercettarlo e a spingerlo verso lo svincolo di Tito, percorrendo un bel po' di autostrada a piedi. Una volta lì sono riusciti a bloccarlo con le fascette di contenimento. In poco tempo è stato rintracciato il proprietario che è venuto a ritirarlo.