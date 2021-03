Potenza, la task force di Figliuolo all'opera: vaccini a domicilio per over 80

POTENZA - La task force dell'Esercito inviata in Basilicata dal Commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, sta operando in città per vaccinare a domicilio le persone di oltre 80 anni di età. Il team dell'Esercito, un medico e un infermiere, opera insieme ai sanitari dell'Azienda sanitaria di Potenza.