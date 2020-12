Zona rossa a Potenza, la malinconia della musica natalizia «inascoltata» in centro

POTENZA - Qui piazza Pagano, centro di Potenza nel giorno di Santo Stefano: le note di Jingle Bells riecheggiano per le strade grazie alla filo diffusione irradiata dalla pavimentazione, ma non c'è nessuno che possa apprezzare la magia di questo momenti. Il capoluogo lucano, come in ogni centro cittadino dell'Italia intera, è pressoché deserto colpa del lockdown e della zona rossa scattata durante il periodo delle feste per limitare i contagi da Coronavirus. Peccato che a Natale l'atmosfera sia tutto: le immagini fanno quasi tristezza, tanta musica natalizia e tante lucine che addobbano la piazza e nessuno che le può ammirare. L'umanità è sigillata in casa, complice il maltempo e le disposizioni del governo. In giro solo pochi temerari che portano a spasso il cane: un effetto che rende la città ancora più malinconica.