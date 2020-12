Maltempo a Potenza, 51enne muore risucchiato in una tubazione: lavorava col reddito di cittadinanza

Un uomo di 51 anni, Franco Marino, di Pignola è morto questo pomeriggio dopo essere stato risucchiato in una tubazione di collegamento sulla quale stava lavorando insieme ad altri operai per conto dell'ufficio comunale per il quale operava nell'ambito del progetto del reddito di cittadinanza.

Secondo una prima ricostruzione dell'accadauto, l'uomo stana lavorando con altre persone mentre sla zona si è abbattuto un vioento nubifragio. Non si sa come, ma il suo corpo è stato risucchiato in una tubazione di collegamento di un caale a ridosso della carreggiata.

Franco Marino è rimasto intrappolato ed è morto annegato mentre la furia dell'acqua continuava a martoriare il suo corpo all'interno della tubazione. Quando sono intervenuti i Vigili del fuoco, per cui non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pignola.

Il magistrato di turno, Vincenzo Montemurro, ha disposto l'autopsia