mafia garganica

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, con l'aggravante di aver favorito un clan mafioso: in manette sono finite tre persone, due viestani e un manfredoniano, vicine al clan Perna. I tre sono stati arrestati in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Dda, in un'operazione denominata "Agosto di fuoco".