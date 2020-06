Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e Ultimo tornano a Bari nel 2021: riprogrammati concerti negli stadi

Buone notizie per i fan pugliesi di Tiziano Ferro e Cesare Cremonini: entrambi i tour negli stadi sono stati riprogrammati, e toccheranno anche Bari. In particolare per quanto riguarda Tiziano Ferro, l'appuntamento è il 29 giugno 2021 allo Stadio San Nicola, invece Cesare Cremonini sarà a Bari dieci giorni prima, il 19 giugno 2021, all'Arena della Vittoria. Infine il cantautore Ultimo, tra i più amati degli ultimi anni soprattutto tra i più giovani, si esibirà sul palco dello Stadio San Nicola l'8 luglio 2021.

Live Nation Italia (riferimento per Ferro e Cremonini) comunica che i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date. I biglietti per le nuove date sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour di Tiziano Ferro partirà ufficialmente il 6 giugno 2021 dallo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, per poi fare tappa nello stesso mese il 9 allo Stadio Artemio Franchi a Firenze, il 12 allo Stadio Braglia di Modena, il 15, 18 e 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano con tre concerti, il 22 allo Stadio Olimpico di Torino, il 26 allo Stadio San Paolo di Napoli e il 29 allo Stadio San Nicola di Bari. Il “TZN Tour” proseguirà poi a luglio, il 6 allo Stadio Del Conero di Ancona, il 9 e il 10 con due show consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 allo Stadio Euganeo di Padova e il 18 a Cagliari Fiera.



Su Cesare Cremonini, invece, c'è da segnalare che la data di Roma, originariamente prevista il 10 luglio 2020 allo Stadio Olimpico, non potrà essere recuperata a causa dell’indisponibilità dello stadio impegnato dalle gare dei Campionati Europei di calcio. L'organizzazione è al lavoro per poter risolvere la situazione e onorare i biglietti già venduti soddisfacendo le richieste del numeroso pubblico della Capitale e del centro Italia.