A Ruvo Spiderman balla in strada: delirio da quarantena o voglia di regalare sorrisi?

BARI - Spiderman scende per strada e si mettere a ballare sulle note di Without you di Mariah Carey: è successo a Ruvo, in provincia di Bari, dove un uomo, travestitosi da uomo ragno e preso forse dalla follia dell'isolamento da Covid 19, ha dato spettacolo. La performance, pubblicata su Facebook, è stata apprezzata dai residenti: molti di loro, infatti, hanno riconosciuto il signore, si tratterebbe di un volontario che è solito rallegrare i bambini negli ospedali pediatrici. Che abbia deciso di portare un pizzico di allegria ai bimbi costretti in casa dalla quarantena? È probabile, intanto grandi e piccini hanno applaudito a questo inconsueto gesto.