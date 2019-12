Whoopi Goldberg in Puglia: «Forse compro casa qui»

BARI - L’attrice americana Whoopi Goldberg è arrivata in Puglia ospite di un suo «caro amico di lavoro che ha i nonni pugliesi» e dove, spiega lei stessa in una video su Instagram, ha intenzione di fare qualche giro perché sta pensando di comprare una casa per le vacanze. In un post rilanciato su Facebook dal presidente della Regione, Michele Emiliano, Whoopi Goldberg mostra alcune immagini girate al suo arrivo all’aeroporto di Brindisi e poi, il panorama di un tratto di costa nel Salento, a Tricase, commentando il colore dell’acqua cristallina.

«Stavo per entrare in acqua - scherza - ma ho pensato che non mi voleste vedere nuda, quindi ho tenuto i vestiti. Questo posto è naturale. L’ha fatto Dio, 'sarebbe bella una piscina qui?'». "Guardate il colore dell’acqua è semplicemente fantastico. Non sarebbe fantastico se tutta l’acqua del mondo fosse così? Non può succedere. Ma sarebbe bello», conclude.