INDIA - Kerala, incidente aereo: almeno 2 morti e 40 feriti VIDEO

INDIA - Un volo Air India Express con 191 passeggeri a bordo partito da Dubai è uscito fuori dalla pista durante le operazioni di atterraggio nell'aeroporto di Kozhikode, nello Stato del Kerala. Lo riferisce il quotidiano «Hindustan Times», secondo cui al momento si contano due morti e 40 feriti a causa dell'incidente aereo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo si è spezzato in due subito dopo aver toccato il terreno (reso viscido dalle forti piogge degli ultimi giorni) ed è finito in una gola profonda circa nove metri. Secondo quanto riferito dall’emittente locale «Mla», diversi passeggeri sono stati ricoverati in ospedale con lesioni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso.

India: fuori pista volo rimpatrio cittadini bloccati da Covid - L'aereo uscito fuori pista in Kerala, nell'India del Sud, e proveniente da Dubai non era un volo di linea ma un velivolo dell'Air India adibito a collegamento «speciale» di rimpatrio per i cittadini indiani bloccati all’estero dal Coronavirus. Lo si apprende dai media indiani. I voli internazionali da e per il Paese sono infatti sospesi fino al 31 agosto.

India: incidente aereo, anche 10 bambini a bordo del volo - Ci sono anche dieci bambini tra le persone che si trovavano a bordo dell’aereo dell’Air India uscito fuori pista in atterraggio nell’aeroporto di Kozhikode, nel Kerala. Lo riporta NDtv, mentre sui social si ricorrono post, messaggi e foto di una bimba ritrovata da sola sul luogo dell’incidente. La piccola, dicono sui social, è stata portata all’ospedale più vicino, dove sono stati ricoverati feriti che erano a bordo dell’aereo. Su twitter c'è anche un numero da contattare se qualcuno riconoscesse la bambina nella foto.

India: aereo fuori pista, primo ministro Modi telefona a capo governo Kerala - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, e il capo del governo dello Stato del Kerala, Pinarayi Vijayan, hanno commentato - durante una conversazione telefonica - gli sviluppi dell’incidente aereo occorso durante le operazioni di atterraggio nell’aeroporto di Kozhikode, nello Stato del Kerala. Lo riferisce il quotidiano "Hindustan Times", secondo cui Vijayan ha riferito delle operazioni di soccorso attivate immediatamente dopo la collisione. Secondo le prime ricostruzioni, un volo Air India Express con 191 passeggeri a bordo partito da Dubai è uscito fuori dalla pista poco dopo aver toccato il suolo. Al momento, si contano due morti e 40 feriti. L’aereo si sarebbe spezzato in due subito dopo aver toccato il terreno (reso viscido dalle forti piogge degli ultimi giorni) ed è finito in una gola profonda circa nove metri.