Shock ad Atlanta: Rayshard Brooks, agente spara e lo uccide VIDEO

L'uomo ucciso ad Atlanta dopo essersi ribellato all'arresto è l'afroamericano Rayshard Brooks, di 27 anni. Lo riporta la Cnn citando la polizia. Le indagini sull'accaduto sono in corso con le iniziali ricostruzioni che presentano carenze e inesattezze. Decine di persone si sono radunate pacificamente nel luogo dell’incidente cantando «no justice, no peace».

Gli agenti, riferiscono i media americani, sono intervenuti in un ristorante della catena Wendy's in seguito a diverse segnalazioni da parte di clienti. Giunti sul posto, hanno trovato l’uomo addormentato nella sua vettura: lo hanno sottoposto al test per verificare il tasso alcolico. Rayshard Brooks non ha superato la prova e quando la polizia ha cercato di arrestarlo si è ribellato: i vari tentativi degli agenti di usare il taser sono andati a vuoto e così uno dei poliziotti ha sparato. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma è morto dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Diversi video postati sui social mostrano una piccola folla di fronte a Wendy's riunita per protestare contro l'ennesimo episodio di violenza da parte della polizia.

Rayshard Brooks è stato ucciso il giorno prima del compleanno di sua figlia: sabato mattina sarebbe dovuto andare a prenderla e l’avrebbe dovuta portare a pattinare. Lo affermano i legali della famiglia Brooks, l'afroamericano ucciso nella notte di venerdì ad Atlanta. Brooks ha tre figlie di uno, due e otto anni, e un figliastro di 13 anni. Sabato è stato il compleanno della sua figlia più grande.

Prima di essere ucciso Rayshard Brooks ha avuto una conversazione amichevole e tranquilla con gli agenti che successivamente gli hanno sparato. Secondo quanto riporta il New York Post citando un nuovo video, Brooks biascicava mentre si rivolgeva ai due poliziotti. «Ho bevuto qualche bicchiere, è il compleanno di mia figlia», ha detto Brooks. «Posso tornare a casa a piedi, non voglio violare" alcune regola, ha aggiunto. La conversazione si è trasformata in scontro quando gli agenti hanno cercato di ammanettarlo.

Il Georgia Bureau of Investigation sta indagando sul caso del 27enne afroamericano Rayshard Brooks ucciso nel corso di uno scontro con la polizia: i due poliziotti coinvolti sono stati sospesi in attesa dell’esito delle indagini. Nei mesi scorsi sempre la Georgia è stata al centro di un altro episodio razziale, l’uccisione del 25enne Ahmaud Arbery.

«Queste cosa accadono da anni, giovani afroamericani che muoiono invano. Non voglio che questo continui ad accadere e invece accade, ora basta». Lo afferma Decatur Redd, il cugino di Rayshard Brook, l’afroamericano ucciso ad Atlanta.

«L'uccisione di Rayshard Brooks ad Atlanta mostra che è necessario limitare in modo duro l’uso della forza. Servono indagini, ma serve anche l’assunzione di responsabilità». Lo afferma Stacey Abrams, la democratica che ha corso per diventare governatrice della Georgia nel 2008 e una delle papabili vice di Joe Biden.

Il capo della polizia di Atlanta, Erika Shields, lascia dopo il caso di Rayshard Brooks, l'afroamericano morto dopo uno scontro con la polizia. Lo annuncia il sindaco di Atlanta Keisha Lance Bottoms. Shields è a capo della polizia di Atlanta dal 2016.

«Non ritengo che sia stato un uso giustificato di forza». Il sindaco di Atlanta, Keishe Lance Bottomos, non ha dubbi sulla morte di Rayshard Brooks, l'afroamericano ucciso dalla polizia.

«Vogliamo giustizia». Lo afferma il legale della famiglia di Rayshard Brooks, Chris Stewart. «Siamo impegnati a trovare un vaccino per il coronavirus, ma non siamo impegnati a trovare un vaccino contro la polizia che spara nel giro di pochi secondi contro un afroamericano», mette in evidenza Stewart. «Il taser non è un’arma letale», aggiunge Justin Miller, altro avvocato della famiglia.

L’agente che ha sparato ed ucciso ad Atlanta l’afroamericano Rayshard Brooks è stato licenziato. Lo ha annunciato il portavoce della polizia della città, Carlos Campos alla Cnn. L’altro poliziotto coinvolto nel caso è stato invece è stato assegnato a lavori d’ufficio. La polizia ha anche reso noti foto e nomi dei due poliziotti, Devin Brosnan, colui che ha sparato, e Garrett Rolfe.

Almeno 36 persone sono state arrestate ad Atlanta durante le manifestazioni scoppiate dopo l'uccisione dell’afroamericano Rayshard Brooks da parte di un agente. Lo riferisce il portavoce della polizia alla Cnn.Gli agenti hanno lanciato lacrimogeni contro i manifestanti e chiuso la strada interstatale che portava al ristorante Wendy's fuori dal quale il 27enne è stato colpito a morte e che poi è stato dato alle fiamme.