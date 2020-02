Tempesta Ciara, le immagini shock in un video

Nelle immagini shock che riprendono la Tempesta Ciara in Gran Bretagna, si vedono la barca dei soccorsi che affronta il mare per salvare un surfista, l'aereo sulla pista che fallisce l'atterraggio e un bambino spazzato via dal vento.

Coda della tempesta Ciara su diverse aree della Gran Bretagna, dove disagi e ritardi nei voli e nei trasporti su terra continuano a essere segnalati anche oggi dopo l’allerta arancione di ieri.

Il bilancio dell’ondata di maltempo, fra piogge battenti, straripamento di corsi d’acqua e raffiche di vento che su alcuni punti della costa hanno toccato picchi vicini ai 160 chilometri all’ora, è al momento di un morto (un uomo di 58 anni schiacciato ieri da un albero a bordo della sua autovettura nell’Hampshire inglese) e danni rilevanti. Al momento restano in piedi nell’isola oltre 160 allarmi locali - anche se ridimensionati dal Met Office ad allerta gialla - per pericoli d’inondazioni nello Yorkshire, nel Lincolnshire, in Galles e in Scozia, dove è prevista pure qualche bufera di neve. Rimangono inoltre senza elettricità 12.000 delle 20.000 proprietà colpite da blackout stanotte fra Inghilterra sud-orientale e Galles.

Rishi Sunak, viceministro del Tesoro dell’esecutivo di Boris Johnson, ha promesso aiuti governativi per l’emergenza.