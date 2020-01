India, si finge morto ed evita attacco tigre

INDIA - Una tigre del Bengala entra in villaggio di Bhandara in India e semina il panico tra la popolazione.

Un uomo si butta per terra e si finge morto per sfuggire all'attacco della tigre che si avvicina e resta lì per qualche secondo e poi si allontana nella foresta.

Si registrano alcuni feriti, ma nessuno in modo grave (video da www.20minutos.es).